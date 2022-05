Nachholtermin des 4. Chor-Abokonzertes "Das Mahler-Projekt" mit Franui

Erstmals treffen in München beim nachgeholten 4. Chor-Abokonzert am Mittwoch, 29. Juni 2022 die österreichische Musicbanda Franui und der Chor des BR aufeinander. Zu hören sind neue Arrangements und "Nachkompositionen" von Markus Kraler, Andreas Schett und Howard Arman, die Gustav Mahlers Musik sowie ihr Vor- und Nachleben neu beleuchten. Beginn des ursprünglich im Februar vorgesehenen Konzerts in der Isarphilharmonie München im Gasteig HP8 ist 20 Uhr, Tickets sind ab sofort erhältlich.