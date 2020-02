5. Abokonzert mit dem Chor des BR "Bedenke, meine Seele"

"Die sieben Bußpsalmen" von Orlando di Lasso gelten als großartigster Bußpsalmen-Zyklus der Musikgeschichte. Der Renaissance-Komponist schuf ihn Ende der 1550er-Jahre noch als Tenor in der Münchner Hofmusik, deren Kapellmeister er später wurde. Am Samstag, 7. März 2020, präsentiert der Chor des BR unter Leitung von Klaas Stok im 5. Abokonzert drei dieser Bußpsalmen in Kombination mit den "Zwölf Bußversen" von Alfred Schnittke. Die Soloparts werden von Mitgliedern des Chores besetzt. Beginn ist um 20.00 Uhr im Prinzregententheater München. BR-KLASSIK sendet am 19. März einen Mitschnitt.