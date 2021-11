2. Abonnementkonzert Arthur Honeggers "König David" mit dem Chor des BR

Hirtenjunge und Herrscher: In seinem 2. Abonnementkonzert widmet sich der Chor des Bayerischen Rundfunks zum 100. Jahrestag der Werk-Entstehung dem Symphonischen Psalm "König David" von Arthur Honegger. Howard Arman dirigiert am Samstag, den 27. November, um 20.00 Uhr im Münchner Prinzregententheater die Ur-Fassung für Sprecher, Soli, Chor und Instrumentalisten in deutscher Sprache. BR-KLASSIK überträgt das Konzert live im Radio.