BR Rundfunkrat BR beendet Geschäftsjahr 2018 besser als geplant

"Ich bin froh, dass die Verantwortlichen im Haus einen positiven und in die Zukunft gerichteten Abschluss des Jahres 2018 vorgelegt haben. Der BR kann dadurch mit den aus den Beitragsmehrerträgen der Jahre 2013 bis 2016 noch zur Verfügung stehenden Mitteln die laufende Beitragsperiode voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen. Möglich wird das nur durch die konsequente Fortführung der Sparpolitik des Hauses. Es ist ein beachtlicher Erfolg, dass der BR trotz geringer werdender Mittel vordringliche Projekte wie z. B. den Ausbau des Korrespondentennetzes in Bayern weiter vorangebracht hat. Die Sendezeiten für regionale Themen konnten ausgeweitet und die verschiedenen Regionen in Bayern noch besser im Programm abgebildet werden. Einen weiteren Fortschritt sehe ich darin, dass die Mediathek und die BR 24-App modernisiert wurden und sie so ihre Reichweiten gesteigert haben, dass das Angebot an Podcasts ausgebaut wurde und dass neue Formate für alle Ausspielwege entwickelt werden konnten."