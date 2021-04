Norwegische Science-Fiction-Serie "Beforeigners – Mörderische Zeiten" im BR Fernsehen

Völlig unerwartet tauchen Menschen aus der Vergangenheit im modernen Norwegen auf. Die unfreiwilligen "Zeit-Migranten" kommen aus der Steinzeit, dem Mittelalter und dem 19. Jahrhundert – und der unerwartetet Culture-Clash zwischen den Jahrhunderten stürzt die Gesellschaft in eine Krise. Die sechsteilige, hochgelobte Serie "Beforeigners" ist ab 22. April 2021 an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen in Doppelfolgen um 23.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen.