Liveübertragung im Radio, in ARD-alpha und online Operngala mit Simone Kermes bei Bayreuth Baroque

Paradiesvogel, Diva, Koloratursopran: Simone Kermes begeistert ihr Publikum mit außerordentlicher Virtuosität und Bühnenpräsenz. Am Samstag, 4. September, gibt sie einen Gala-Abend im Rahmen des Bayreuth Baroque Opera Festivals im Markgräflichen Opernhaus. BR-KLASSIK Franken überträgt live im Hörfunk, im Fernsehen in ARD-alpha und im Video-Livestream auf br.de/franken. Bis 3. Oktober gibt es im Radio und in ARD-alpha drei weitere Glanzstücke der Barockmusik zu erleben; alle vier Festival-Mitschnitte sind nach Ausstrahlung zudem auf BR-KLASSIK Concert und in der BR Mediathek abrufbar.