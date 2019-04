Alexander Herrmann moderiert "Bayerns beste Witze" neu im BR Fernsehen

Moderator und Starkoch Alexander Herrmann holt ab Freitag, 31. Mai 2019, 22.05 Uhr jede Woche sympathische Spaßvögel auf die Bühne. In vier Shows und einem großen Finale im BR Fernsehen wetteifern 16 Kandidaten aus ganz Bayern um die schlagfertigsten Pointen und den Sieg bei "Bayerns beste Witze". In der BR Mediathek sind die Folgen jeweils 12 Monate nach Ausstrahlung zu sehen.

Einen Witz per WhatsApp weiterleiten – kein Problem. Einen Witz live erzählen? Schon schwieriger. Aber es gibt sie noch, die guten Witzeerzähler. Denn der Witz gehört zu Bayern wie die Weißwurst und die Wiesn. Für die neue Sendung „Bayerns beste Witze“ kommen Witzeerzähler aus dem ganzen Freistaat zusammen und treten gegeneinander an. Gastgeber Alexander Herrmann holt die unterschiedlichsten Talente auf die Bühne – pro Sendung versuchen vier Witzeerzähler auf dem Münchner Nockherberg, die Zuschauer zum Lachen zu bringen – und mit Mundart und Lokalkolorit zu punkten. Ob Autoverkäufer, JVA-Angestellter, Wirtstochter oder Gstanzl-Queen – wer das Publikum mit seinen Pointen überzeugt, darf bis zum großen Finale um den Siegertitel bei "Bayerns beste Witze" kämpfen.

Der fränkische Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann hat von Kindesbeinen an erlebt, wie elementar Witze und Gaudi – neben gutem Essen und Getränken – zur bayerischen Wirtshauskultur gehören. Alexander Herrmanns Restaurant im oberfränkischen Wirsberg ist seit 150 Jahren in Familienbesitz. Seine herausragenden Kochkünste haben ihn schließlich auch ins Fernsehen geführt: Seit über 20 Jahren steht Herrmann als TV-Koch für verschiedene Formate vor der Kamera und präsentiert seine Tipps und Tricks außerdem im Radio auf Bayern 1. Mit Charme und Schlagfertigkeit präsentiert er nun die neue BR-Fernsehshow „Bayerns beste Witze“ rund um den bayerischen Humor – zum ersten Mal gänzlich ohne Kochlöffel in der Hand!

"Für mich ist es ein großartiges Erlebnis, diese einzigartigen Witzeerzähler durch die Sendung zu begleiten. Ich bin eben Gastgeber durch und durch. Der Inhalt der einzelnen Witze ist ja gar nicht so entscheidend, sondern die Art und Weise des Erzählens, die Performance sozusagen. Und das bewundere ich!" Alexander Herrmann

Interviews

Gerne vermitteln wir ein Interview mit Alexander Herrmann, der in der Show als Moderator auftritt – erstmals komplett losgelöst vom Thema Kochen!

Auch zu den einzelnen Kandidaten der Show stellen wir gerne den Kontakt her.

In der ersten Folge am Freitag, 31. Mai 2019, um 22.05 Uhr treten folgende Kandidaten gegeneinander an:

Ernst, Bergwirt und Erfinder eines Witze-Wanderwegs aus Kranzeck im Allgäu

„da Bobbe“, Triathlet und Komiker aus Alteglofsheim bei Regensburg

Renate, Gstanzl-Sängerin und Hochzeitsladerin aus Pfarrkirchen/Niederbayern

Tobi, Sportjournalist aus Nürnberg und Veranstalter einer Fußball-Comedyshow in München

Weitere Sendetermine am 7., 14. und 21. Juni 2019

Finale am 28. Juni 2019

jeweils freitags, 22.05 Uhr im BR Fernsehen

"Bayerns beste Witze" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.