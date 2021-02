BAYERN 3 Der neue Comedy-Podcast "Das PAKET"

Sebastian Winkler, geboren 1982 in München, ist Morningshow-Moderator bei BAYERN 3 ("Sebastian Winkler und die Frühaufdreher"), Sänger, Schauspieler und Synchronsprecher. Der Sohn eines Münchner Theaterregisseurs arbeitete nach seinem Volontariat zunächst als Redakteur, bevor er in die Moderation wechselte. Seit 2008 ist er beim Bayerischen Rundfunk – anfangs als Moderator der Fernsehsendung on3-südwild im Bayerischen Fernsehen, seit 2011 als Moderator bei BAYERN 3. Außerdem ist der 38-Jährige auch als Sprecher erfolgreich: Er war Station-Voice bei on3-Südwild, Synchronsprecher unter anderem in Filmen wie “New Moon”, "Die Legende von Aang" und "Beilight – Bis(s) zum Abendbrot" und als (schwarze) Hauptrolle in der Serie "This is us“, in Hörspielen, für Werbe- sowie Off-Texte. In Nebenrollen war er in vielen TV-Produktionen zu sehen (u.a. "Hindafing", "Hubert und Staller"). Mit seinem BAYERN 3 Weihnachts-Song "(Ich wünsch dir) Sternstunden" landete er 2019 einen Nummer-1-Hit in Bayern.