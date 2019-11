BAYERN 3 Liveclub Die Toten Hosen unplugged

Die Toten Hosen so privat und nah wie noch nie erleben – BAYERN 3 macht es möglich und holt die deutschen Musik-Ikonen am Dienstag, 3. Dezember, ins BR-Funkhaus nach München. Die "Hosen" versprechen ihren bayerischen Fans alle Hits und viele neue Songs. Das Besondere: Zwischendurch erzählen Campino, Kuddel, Andi, Breiti und Vom immer wieder spannende und lustige Geschichten aus ihrem Leben als gefeierte Band – sei es im Studio, auf Tour oder zuhause. Und die BAYERN 3 Ticketgewinner im Publikum haben die große Chance, ihren Idolen endlich mal persönlich die Fragen zu stellen, die ihnen schon lange unter den Nägeln brennen. Ein so persönliches und besonderes Konzerterlebnis mit den Toten Hosen gab es noch nie.



Um 19.00 Uhr ist Einlass. Die Tickets für dieses Event gibt es nirgendwo zu kaufen – nur bei BAYERN 3 zu gewinnen! Im Radio ertönt on Air seit 25. November mehrmals täglich der "Tote Hosen Ticketalarm" ("Hey, hey, hey!"). Dann einfach kostenfrei anrufen unter 0800 / 800 3 800 und mit ein bisschen Glück ist man mittendrin und live dabei beim BAYERN 3 Liveclub. Wer seine Chancen noch erhöhen will: Bei Facebook und auf Instagram verschenkt BAYERN 3 weitere Tickets. Und am Montag, 2. Dezember, gibt's bei Sebastian Winkler und den BAYERN 3 Frühaufdrehern morgens zwischen 5.00 und 9.00 Uhr sogar noch VIP-Tickets zu gewinnen – inkl. Meet & Greet mit den Superstars!

Infos und Teilnahmebedingungen hier.