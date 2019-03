BAYERN 3 dreht durch! Hörer machen einen Tag lang Programm

Am Montag, 1. April 2019, ist es wieder soweit: BAYERN 3 dreht komplett durch und erfüllt jeden Musikwunsch. Egal, ob aktueller Chart-Hit oder Schlager-Schnulze, Elvis oder Ed Sheeran, Robin Schulz oder Schäfer Heinrich. BAYERN 3 spielt alles, was Spaß macht – von Pink bis Pumuckl, von WTF bis YMCA!

Es ist der Tag, auf den alle BAYERN 3 Fans warten. Auf vielfachen Hörerwunsch heißt es am 1. April wieder: "BAYERN 3 dreht durch!". Von fünf Uhr morgens bis Mitternacht spielt der Radiosender wirklich alles, was das BAYERN 3 Land hören will. Die Wünsche für den verrücktesten Musiktag des Jahres können jetzt schon eingereicht werden – einfach diesem Link folgen: bayern3.de/bayern3-dreht-durch

Für alle, die diese Aktion im Radio verpassen sollten, gibt es die gesamte Songliste auch bei Spotify unter diesem Link zum Nachhören und Durchdrehen.

Weitere Informationen unter bayern3.de oder facebook.com/bayern3