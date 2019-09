Vorhergesagter Dauerregen birgt zu viele Risiken BAYERN 3 Dorffest wetterbedingt abgesagt

"Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher steht immer an oberster Stelle. Es hat im Allgäu schon viel geregnet und es regnet am Wochenende weiter. In Absprache mit den Behörden und den Gemeinden und aufgrund der Empfehlung der Polizei haben wir uns dazu durchgerungen, das BAYERN 3 Dorffest dieses Jahr nicht durchzuführen. Das ist für uns und für alle Helfer vor Ort, bei denen wir uns sehr bedanken wollen, eine Riesenenttäuschung. Aber eines ist für uns klar: Wenn es irgendwie geht, kommen wir nächstes Jahr nochmal nach Unterthingau und Kraftisried und holen das Ganze nach!"