1 Jahrzehnt, 2 Tage, 300 Hits Der ultimative 2000er-Countdown in BAYERN 3

Fasching fällt leider aus – aber die gute Laune nicht! Am Rosenmontag und Faschingsdienstag, 15. und 16. Februar 2021, präsentiert BAYERN 3 die 300 beliebtesten 2000er-Hits seiner Fans – im ultimativen Countdown von Platz 300 bis Platz 1. Zu Songs wie "Hamma!" von Culcha Candela, "Hot in Herre" von Nelly oder "Oops! … I did it again" von Britney Spears lässt es sich auch zuhause wild feiern.