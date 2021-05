Am 18. Mai 2021 BR beteiligt sich am Deutschen Diversity-Tag

BR Fernsehen:



16.15 Uhr "Wir in Bayern"

Das Heimatmagazin beschäftigt sich am Diversity-Tag mit verschiedenen Aspekten von Vielfalt in Bayern.



19.00 Uhr "Gesundheit!"

Das Magazin porträtiert u.a. Menschen mit Migrationshintergrund, die schwere physische und psychische Einschränkungen und Krankheiten haben. Dabei werden die Schwierigkeiten bei der Gesundheitsvorsorge und Behandlung dieser Mitbürger ersichtlich.



23.35 Uhr "Puzzle"

Im Inter-Kultur-Magazin wird unter anderem das neue Buch der Münchner Autorin Lena Gorelik vorgestellt. "Wer Wir Sind", ein autobiografischer Roman, zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird.



Bayern 2:



06.05 Uhr "radioWelt"

Das aktuelle Magazin am Morgen berichtet u.a. über das Talente Programm des BR-Jugendangebots PULS. Ziel ist es, Menschen mit unkonventionellen Biografien in den BR zu bringen und zu binden. Abitur oder ein Studium sind keine Voraussetzung.



10.05 Uhr "Notizbuch"

In der Reihe "Eltern ohne Filter" geht es darum, wie man aus zwei unterschiedlichen Kulturen eine gemeinsame Familienkultur schafft. Und wie man seine Kinder auf Rassismus vorbereiten kann



16.05 Uhr: "Eins zu Eins. Der Talk "(Wh. 22.05 Uhr)

Achim Bogdahn spricht mit dem Schriftsteller Hans Pleschinski u.a. über dessen autobiografisch geprägten Roman "Bildnis eines Unsichtbaren", in dem er das Porträt seines Lebensgefährten zeichnet.



Bayern 3:



ab 5.00 Uhr: "Sebastian Winkler und die Frühaufdreher"

u.a. Diversity in Filmen und Serien – Könnte 007 auch eine Frau sein?



ab 9.00 Uhr: "Bayern 3 – und DU mittendrin!"

Talkthema: Diversity und Kinder - Wie gehen Eltern mit dem Thema um, wie Kitas und Schulen?



ab 12.00 Uhr: "Update"

Diversity im Job – welche Vorteile, aber auch Problem kann das in einem Betrieb mit sich bringen?



16.00 Uhr: "Die Zwei für euren Feierabend"

Diversity im Familienalltag – Wie ist das, wenn ein Kind mit zwei Vätern aufwächst?



Online unter bayern3.de: Tipps zu Serien und Kinderbüchern, bei denen Diversity eine Rolle spielt



In der BR Mediathek:



Podcast Die Neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle, drei Journalist*innen

Judyta Smykowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. So ermöglichen sie einen persönlichen und ehrlichen Blick auf das Leben mit Behinderung und brechen Vorurteile und Stigmata auf.