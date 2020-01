Bayerischer Filmpreis 2019 Ehrenpreis für Heiner Lauterbach

Heiner Lauterbach zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. In Doris Dörries Komödie "Männer" gelang ihm 1985 an der Seite von Uwe Ochsenknecht der große Durchbruch – über sechs Millionen Zuschauer lockte der Film in die deutschen Kinos. Für diesen Erfolg wurde Heiner Lauterbach mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Zahlreiche Engagements für Kino und TV folgten und auch heute noch begeistert Heiner Lauterbach auf der Leinwand, so wie jüngst in "Der Fall Collini" oder in der BR-Koproduktion "Enkel für Anfänger", die am 6. Februar 2020 in die Kinos kommt. In der Feel-Good-Komödie finden Heiner Lauterbach, Maren Kroymann und Barbara Sukowa als "Leihomas" und "Leihopa" eine ganz neue Bestimmung und starten damit unverhofft in die turbulenteste und erfüllteste Zeit ihres Lebens.

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird die begehrte Auszeichnung am Freitag, 17. Januar 2020, im Rahmen der Filmpreisgala im Münchner Prinzregententheater überreichen. Er betont: "Heiner Lauterbach ist einer unserer ganz großen Filmstars. Nur ganz wenigen Schauspielern in Deutschland gelingt es wie ihm, so viele Menschen ins Kino zu locken und zu begeistern. Heiner Lauterbach ist ein wandlungsfähiger Charakterkopf. Er hat es sich und seiner Mitwelt nicht immer einfach gemacht – aber stets interessant!"

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging in den letzten Jahren unter anderem an Roland Emmerich, Werner Herzog, Hannelore Elsner, Wim Wenders, Armin Mueller-Stahl, Margarethe von Trotta, Gernot Roll, Molly von Fürstenberg und Bruno Ganz. Der Bayerische Filmpreis wurde 1979 zum ersten Mal vergeben. Er zählt zu den renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.