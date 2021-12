Bayerische Mystery-Serie "Ebersberg" ab 3. Februar 2022 in BR Mediathek und im BR Fernsehen

Geisterstunde im bayerischen Ebersberg: Der getrenntlebende Familienvater Andreas (Florian Günther) bestreitet seinen Lebensunterhalt als YouTuber und produziert für seinen Kanal "ParaSight" Clips über Geistergeschichten. Im wahren Leben glaubt er weniger an übernatürliche Erscheinungen. Sein neues Projekt führt ihn tief in den Ebersberger Forst. Hier spukt der Legende nach eine weiße Frau auf der Höhe der Hubertuskapelle. Gemeinsam mit seinem Freund und Aushilfskameramann Max (Christoph Stoiber) versucht er ein paranormales Phänomen auf Video einzufangen. Erst passiert nichts; die Männer wollen schon kehrtmachen, bis urplötzlich die Alarmanlage von Andis Auto anspringt. Was zunächst als Abenteuer aus Neugierde beginnt, endet am Schluss in einer Tragödie.