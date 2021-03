Festkonzert am 18. März im Radio, Fernsehen und online 75 Jahre Bamberger Symphoniker

Am 20. März 1946 lud das Bamberger Tonkünstlerorchester zu einem festlichen Symphoniekonzert. Es war die Geburtsstunde der Bamberger Symphoniker, eines Orchesters, dessen Entstehung die Umstände der unmittelbaren Nachkriegszeit spiegelt: Vertreibung und Flucht, Entwurzelung und Zerstörung. Geflüchtete aus Prag und dem Sudetenland sowie Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland auf der Suche nach einer Perspektive fanden sich in Bamberg zusammen, weil die Stadt kaum zerstört war und bessere Bedingungen für einen Neustart bot als manche Großstadt, die in Trümmern lag.

Seit den frühen 1950er-Jahren verbindet die Bamberger Symphoniker und den Bayerischen Rundfunk eine enge Zusammenarbeit als Medien- und Produktionspartner, sowohl bei regelmäßigen Konzertübertragungen auf BR-KLASSIK wie auch bei vielen international prämierten Produktionen. So entstanden zahlreiche bedeutende Werkzyklen wie der Mahler-Zyklus mit Jonathan Nott oder in jüngster Zeit der Dvorák/Brahms-Zyklus mit Jakub Hrůša. Diese fruchtbare Zusammenarbeit trägt maßgeblich zur überregionalen Ausstrahlung des Orchesters bei.

In ihrem Festkonzert erinnern die Bamberger Symphoniker an ihre Geburtsstunde im März 1946 – und spielen das ursprünglich geplante Programm von damals: einen reinen Beethoven-Abend mit der Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, dem Violinkonzert und der Sinfonie Nr. 3 "Eroica".

Das Festkonzert wird am Donnerstag, 18. März 2021, um 20.15 Uhr übertragen im Hörfunk auf BR-KLASSIK, im Fernsehen auf ARD-alpha und per Videostream auf www.br-klassik.de/concert. Nach der Ausstrahlung steht es unbegrenzt in der BR Mediathek zur Verfügung. Ausschnitte des Konzerts werden im BR Fernsehen am Sonntag, 21. März 2021, ab 9.00 Uhr ausgestrahlt.