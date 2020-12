BR-KLASSIK – Studio Franken Online-Uraufführung des Ballett-Films "Über den Wolf"

Seit der Spielzeit 2008/2009 ist Goyo Montero Direktor und Chefchoreograph des Staatstheater Nürnberg Ballett. Seine Choreographien umfassen seitdem mehr als 20 Uraufführungen. Seit 2019 ist Montero zudem Hauschoreograph der Compagnie Acosta Danza. Montero, geboren 1975 in Madrid, war als Tänzer u.a. Erster Solist an der Deutschen Oper Berlin und Solist an der Oper Leipzig und dem Königlichen Ballett Flandern. Als Choreograph ist er international gefragt und wurde sowohl als Choreograph als auch für eine Werke mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, unter anderem dem "Premio Nacional de Danza" sowie dem Kulturpreis Bayern. Unter seiner Direktion wurde dem Staatstheater Nürnberg Ballett 2018 der Deutsche Tanzpreis für "herausragende Entwicklung im Tanz" verliehen.