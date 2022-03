„Tatort“ für die Ohren Der ARD Radio Tatort – eine Erfolgsgeschichte

Der ARD Radio TATORT ist mit über 100 Ursendungen längst zu einer Marke im Hörfunk und zu einer festen Größe für alle Tatort- und Hörspielfans geworden, die in diesem Jahr noch zweimal die Möglichkeit haben, eine neue Folge zu hören:



Im November ist es „Aladins Wunderlampe“ von Madeleine Giese, produziert vom Saarländischen Rundfunk. Darin geht es um Lukas Busch, der von seinem Vater zum 18. Geburtstag einen Besuch im Bordell geschenkt bekommt. Vater Busch ist Stammkunde im „Aladin“, dem neuen Saarbrücker Groß-Bordell, das auch viele Franzosen besuchen. Lukas reagiert angewidert auf das „Aladin“. Sein Vater ist darüber so enttäuscht, dass er sich noch am selben Abend mit dem Bordellbesitzer Foldur anlegt.

Wenige Tage später verbrennt der alte Busch in seiner Werkstatt und wird damit zum Fall für die Saarlouiser Kommissare Michel Paquet (André Jung) und Amelie Gentner (Brigitte Urhausen). Den beiden erscheint nicht nur Foldur verdächtig, sondern auch Denaux, Anhänger einer französischen Anti-Prostitutionsbewegung. Denaux bringt insbesondere Kommissarin Gentner zum Nachdenken – über den Mordfall, natürlich, aber auch über ihre Haltung zur Prostitution.