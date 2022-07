Wieder komplett in Präsenz 71. Internationaler Musikwettbewerb der ARD ab 29. August

In diesem Jahr findet der ARD-Musikwettbewerb wieder vollständig in Präsenz statt, nachdem im letzten Jahr die erste Runde Corona-bedingt per Video-Einreichung durchgeführt worden war. Seit 1952 wird der ARD-Musikwettbewerb in München vom Bayerischen Rundfunk ausgerichtet. Er gilt als der größte Wettbewerb für klassische Musik weltweit und wird jährlich in vier verschiedenen Fächern und insgesamt 21 Wettbewerbskategorien durchgeführt. Der diesjährige Wettbewerb umfasst die Fächer Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier, jene Kategorien, die 2020 aufgrund der Pandemie ausgefallen sind.