Jubiläum 70. Internationaler Musikwettbewerb der ARD

In diesem Jahr feiert der ARD-Musikwettbewerb seinen 70. Geburtstag. Zum ersten Mal fand er 1952 in München statt, wo ihn bis heute der Bayerische Rundfunk ausrichtet. Er gilt als der größte Wettbewerb für klassische Musik weltweit und wird jährlich in vier verschiedenen Fächern und insgesamt 21 Wettbewerbskategorien ausgetragen. Der diesjährige Wettbewerb umfasst die Fächer Klavierduo, Horn, Gesang und Violine. Die 1. Runde findet im Juni und Juli digital statt, ab der 2. Runde (2. – 17. September) soll der Wettbewerb in Präsenz in München stattfinden.