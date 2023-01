Bilanz und Ausblick Forum "Drei Jahre Corona - Lektionen für die Zukunft"

Vor drei Jahren wurde in Deutschland beim ersten Patienten das Virus SARS-CoV diagnostiziert. Aus diesem Anlass veranstalten die Bayerische Akademie der Wissenschaften und der BR das Forum "Drei Jahre Corona - Lektionen für die Zukunft". Hochkarätige Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen ziehen eine Bilanz und diskutieren, was wir aus der Krise für die Zukunft lernen können. ARD alpha überträgt die Veranstaltung am Dienstag, 17. Januar 2023 live im TV von 18.00 bis 22.00 Uhr, auf ardalpha.de und badw.de ist sie per Livestream zu sehen.