Asteroiden-Einschläge, neue Mondfahrt-Missionen und Jahresüberblick ʺSpace Night Newsʺ mit Sibylle Anderl

ʺWe’ve been there before. Buzz has been thereʺ, sagte Barack Obama mit Bezug auf den amerikanischen Apollo-11-Astronauten Buzz Aldrin noch 2010 und stellte damit klar, dass der Mond kein interessantes Ziel für die Raumfahrt mehr sei. Nur zehn Jahre später sieht die Welt ganz anders aus. Nicht nur die Amerikaner wollen wieder zum Mond – auch Russland, Japan und Indien arbeiten an Plänen. Die gemeinsame Mission der NASA und der ESA heißt Artemis. ʺSpace Night Newsʺ stellt nicht nur die Mission vor, sondern hat auch nachgerechnet, was ein Flug zum Mond kostet.