Campus Reportage Mein Weg – Studieren mit Handicap

Janis McDavid ist nur gelegentlich an seiner Uni in Witten-Herdecke, den Rest seiner Zeit verbringt er als Redner und Mutmacher – bei Unternehmen, Vereinen oder auf Messen. Obwohl er ohne Arme und Beine geboren wurde, ist der 27-Jährige weitgehend autonom. Und wenn er mal Hilfe braucht, dann "leiht er sich die Beine und Arme“ von anderen.



"Dass ich keine Arme und Beine habe, darf niemals in meinem Leben der Grund dafür sein, etwas nicht zu tun“, sagt Janis. Beim Studieren, bei seinem Job und bei seinen Reisen sucht er immer wieder Grenzerfahrungen. Jetzt will er unbedingt nach Peru, in die Anden. Mit Freunden testet er erst mal das Sandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz. Falls diese Reise klappt, geht's ab nach Südamerika.

