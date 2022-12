Porträt unseres Planeten Michael Martin – Mit der Kamera um die Welt

Michael Martin – Mit der Kamera um die Welt

Am Samstag, 31. Dezember 2022, ab 20.15 Uhr in ARD alpha und nach Ausstrahlung 30 Tage in der ARD Mediathek



20.15 Uhr: Folge 1 - Pazifischer Feuerring und Anden



In der ersten Folge seiner Dokumentarreihe ʺMit der Kamera um die Weltʺ bereist Michael Martin den Pazifischen Feuerring und die Anden. Seit Milliarden Jahren verändert Plattentektonik das Gesicht der Erde. Nirgendwo zeigt sich das spektakulärer als am Pazifischen Feuerring, wo sich zwei Drittel aller Vulkane der Erde befinden. Michael Martin beginnt seine Fotoexpedition im winterlichen Kamtschatka, opfert seine Drohne am Vulkan Bromo, fotografiert blaue Feuer in Indonesien, brodelnde Lava-Seen im Südpazifik und wagt sich auf den Yasur im Inselstaat Vanuatu, den aktivsten Vulkan der Erde.



21.00 Uhr: Folge 2 - Rift Valley und Arabische Halbinsel



In der zweiten Folge bereist Michael Martin das Rift Valley und die Arabische Halbinsel. Die Plattentektonik bringt nicht nur mächtige Gebirge hervor, sondern auch weltweit Grabenbrüche. Der über 6.000 Kilometer lange Ostafrikanische Grabenbruch, das "Rift Valley", prägt die Länder Äthiopien, Kenia und Tansania. Michael Martin besucht das einzigartige Geothermalgebiet Dallol, den Turkanasee, der als "Wiege der Menschheit" gilt, und den Vulkan Oldoniyo Lengai, den heiligen Berg der Massai. Der zweite Reiseteil führt auf die Arabische Halbinsel, die größte Halbinsel der Erde und als eines der größten Wüstengebiete in weiten Teilen unbewohnbar. In Jordanien fotografiert Michael Martin die spektakuläre Landschaft der Wadi Rum. Im Oman geht der Naturfotograf in der größten Sandwüste der Erde, der Rub Al Khali, auf Bilderjagd.



21.45 Uhr: Folge 3 - Sibirien und Arktis



In der dritten Folge bereist Michael Martin Sibirien und die Arktis. Im grimmigen Winter besucht er Rentiernomaden in der Waldtundra, bestaunt das glasklare Eis des Baikalsees und besucht Oimjakon, den kältesten bewohnten Ort der Erde. Das zweite Zielgebiet Michael Martins in dieser Sendung ist die Arktis. Zwei Mal, im arktischen Sommer und Winter, reist er auf einem kleinen Expeditionsschiff entlang der Westküste Spitzbergens Richtung Nordpol.



22.30 Uhr: Folge 4 - Himalaya und Mongolei



In der vierten Folge bereist Michael Martin den indischen Teil des Himalaya-Gebirges und die Mongolei. Die beiden Himalaya Regionen Spiti und Zansakar sind von der tibetischen Kultur geprägt. In der kargen Hochgebirgswüste Spitis begegnet Michael Martin halbnomadischen Viehhirten, und mit Pferden zieht er auf einer einsamen Trekkingroute durch das alte Königreich Zanskar, dessen Felsenklöster und Dörfer einmalig im Himalaya sind. Zum wiederholten Mal ist der Naturfotograf unterwegs in der Mongolei. Mit dem Motorrad erkundet Michael Martin die schier endlose Steppe von Ost nach West.