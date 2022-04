Im Fernsehen und online auf ardalpha.de ARD alpha zum Internationalen Tag der Pressefreiheit

Der walisische Fotograf und Journalist Philip Jones Griffiths (1936-2008) besuchte den Kriegsschauplatz Vietnam 1966 zum ersten Mal. Sein Fotoband "Vietnam Inc." von 1971 veränderte den Blick auf diesen grausamen militärischen Konflikt nachhaltig. Das Fernsehporträt "The Man Who Shot Vietnam - Bilder für die Ewigkeit" am Mittwoch, 4. Mai 2022 um 21 Uhr bietet faszinierende Einblicke in das Leben und Werk des Fotoreporters, dessen Aufnahmen heute zu den Klassikern des Bildjournalismus gehören.