Neue Folgen ab 6. Oktober Reportagereihe "Demokratie verstehen"

In der Reportagereihe "Demokratie verstehen" erklärt Andrea Römmele, Professorin für Politische Kommunikation an der Hertie School in Berlin, fundiert, verständlich und unterhaltsam die Grundlagen der deutschen Demokratie. Sie taucht in den politischen Alltag in der Hauptstadt ein, besucht "Schaltzentralen der Macht" und spricht mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen darüber, wie das politische System in Deutschland funktioniert: 6. Oktober bis 8. Dezember 2022 einmal im Monat donnerstags um 19.30 Uhr in ARD alpha und auf ardalpha.de. Weitere Reportagen sind geplant.