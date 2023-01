Drei Jahre im Krisenmodus alpha-thema: Wirtschaft

Die Inflation weckt besonders hierzulande tief verwurzelte Ängste. Aus einer aktuellen Umfrage geht hervor, dass 40 Prozent der befragten Deutschen sie aktuell als größte Sorge betrachten. ʺalpha-thema: Wirtschaftʺ analysiert Wirtschaftskrisen in Geschichte und Gegenwart und diskutiert Lösungsansätze – am Mittwoch, 18., und am Donnerstag, 19. Januar 2023, jeweils ab 21.00 Uhr in ARD alpha und mit begleitenden Inhalten auf ardalpha.de.

Die Hyperinflation von 1923 hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Bis heute prägt sie unseren Umgang mit Geld. Die Dokumentation ʺ1923! Der lange Schatten der Inflationʺ am Mittwoch, 18. Januar um 21.00 Uhr begibt sich auf Spurensuche bei Wirtschaftsexperten und Historikern, in Archiven und Familiengeschichten und fragt danach, was man aus der Geschichte lernen kann.

Die aktuelle Wirtschaftskrise steht im Mittelpunkt von ʺalpha-thema Gespräch: Angst vor Inflation – wie reagieren?ʺ um 21.45 Uhr. Lebensmittel, Sprit, Energie – alles ist teurer geworden. Eva Lell spricht mit dem BR-Wirtschaftsexperten Rigobert Kaiser und dem Bochumer Angstforscher und Psychologen Prof. Dr. Jürgen Margraf über Gründe und Auswirkungen der Krise, mögliche Gegenmaßnahmen und die Frage, was diese Entwicklung mit den Menschen macht.

Mit Kryptowährungen sind in den letzten Jahren viele Menschen extrem reich geworden. Viele vertrauen auf die digitalen Währungen, und einige glauben sogar, dass sie grundlegende Probleme des derzeitigen Finanzsystems lösen können. Was steckt dahinter? Und warum halten Ökonomen das für Humbug? Danach fragt das Wissenschaftsmagazin ʺ42 – Die Antwort auf fast allesʺ um 22.15 Uhr.

Der Film ʺEine Kur für Karlsbad – Wenn der Rubel nicht mehr rolltʺ um 22.40 Uhr begleitet Menschen in der mondänen tschechischen Kurstadt, die sich im Frühjahr 2022 von ihrem lukrativen Geschäftsmodell mit den Russen verabschieden mussten. Nach 1989 rollte der Rubel wieder so richtig, als viele wohlhabende Russen Immobilien in der Stadt kauften und sanierten. Russische Familien reisten zu langen Kuraufenthalten an und gaben Geld in Boutiquen und für Wellness aus. Doch nun fällt den Karlsbadern die Abhängigkeit von den Russen und ihrem Geld auf die Füße.

Steigende Preise führen zu Kaufzurückhaltung. Die Folge könnte eine Rezession sein. Eine gefährliche Spirale. Die Dokumentation ʺDer Preis-Schock – wie wir für die Krise zahlenʺ am Donnerstag, 19. Januar um 21.00 Uhr beleuchtet die Hintergründe von Inflation und Lieferengpässen und geht der Frage nach, wie Kundschaft und Wirtschaft aus der Preisspirale wieder herauskommen können.

Inflation ist in Deutschland historisch untrennbar mit dem Aufstieg des Faschismus verbunden. Droht heute etwa wieder eine gesellschaftliche Spaltung wie in den 1920er Jahren? Wie sind die steigenden Energie- und Rohstoffpreise in den Griff zu bekommen? Und ist die Angst vor der Inflation überhaupt berechtigt? Damit setzt sich die Dokumentation ʺBedroht Inflation die Demokratie?ʺ um 21.45 Uhr auseinander.