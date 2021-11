Dokus und Expertengespräch alpha-thema: Die menschliche Psyche

Je länger die Corona-Epidemie dauert, desto mehr wirkt sie sich auf die Psyche der Menschen aus. Studien zeigen, dass besonders Frauen, Jugendliche und Kinder betroffen sind. Wie genau beeinflusst die Corona-Pandemie unsere psychische Gesundheit? Ist das deutsche Gesundheitssystem auf die gesellschaftlichen Folgen vorbereitet? Und was macht uns eigentlich zu der Persönlichkeit, die wir sind? Mit diesen und weiteren Aspekten beschäftigen sich zwei Dokumentationen und ein Expertengespräch bei "alpha-thema: Die menschliche Psyche" am Mittwoch, 24. November 2021, ab 21.45 Uhr in ARD alpha.