Faszinierende Einblicke und Fakten zum Denkorgan des Menschen alpha-thema: Hirnforschung

Kein menschliches Organ ist so komplex wie das Gehirn. Es ist Schaltzentrale des Körpers und Sitz der Persönlichkeit, steuert Organe, Funktionen und Abläufe und verarbeitet Unmengen an Informationen. Doch erst ein Bruchteil von dem, was im Gehirn vor sich geht, ist erforscht. ARD alpha stellt Fakten rund um das Denkorgan des Menschen vor und gibt faszinierende Einblicke in die Hirnforschung – in ʺalpha-thema: Hirnforschungʺ am Mittwoch, 26. Oktober 2022, ab 21.00 Uhr und auf ardalpha.de.