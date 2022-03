alpha-thema: Evolution Zeitreise in die Menschheitsgeschichte

Die menschliche DNA gleicht einem Geschichtsbuch, mit dem man vier Milliarden Jahre in die Vergangenheit reisen und die evolutionäre Entwicklung des Menschen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen kann. Die dreiteilige Dokumentationsreihe ʺUnsere Evolutionʺ spürt am Mittwoch, 30. März, um 21.45 und 22.45 Uhr sowie am Donnerstag, 31. März, um 21.45 Uhr den Vorfahren des Menschen in der prähistorischen Welt nach und beschreibt revolutionäre Entwicklungen: den Ursprung des Sehens, die Entstehung der Mutterliebe und die Entwicklung von Intelligenz.