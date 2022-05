Versorgungssicherheit und Energiewende alpha-thema: Energieversorgung

Der Russland-Ukraine-Krieg hat die Energiepreise explosionsartig in die Höhe schnellen lassen und die Frage nach der Versorgungssicherheit in den Fokus gerückt. Wie abhängig ist Deutschland von Öl-, Gas- und Kohleimporten aus Russland? Wo steht die Energiewende hierzulande? Und wie sieht die Energiepolitik der Zukunft aus? Danach fragt ʺalpha-thema: Energieversorgung" – am Mittwoch, 18. Mai 2022, ab 21.00 Uhr in ARD alpha.

Der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossene Sache. Die großen Kraftwerke sollen in den kommenden Jahrzehnten Schritt für Schritt vom Netz gehen und durch Solar- und Windkraft ersetzt werden. Doch das könnte die Stabilität der Stromversorgung gefährden. Im schlimmsten Falle droht ein Blackout. Marcel Kolvenbachs Dokumentation "Mit der Energiewende in den Blackout? – Wie sich unser Netz verändern muss" um 21.00 Uhr gewährt einen exklusiven und ungewohnten Einblick in den Stand der Transformation der Energieversorgung. Sie stellt aktuelle Leuchtturmprojekte der Energiewende vor, vom größten Solar- und Batteriepark bis zum zukünftigen Wasserstoffspeicher, und begleitet Fachleute und Forschende bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit.

Wie steht es um unsere Energieversorgung? Was kann und muss sich ändern angesichts von Klimakrise, Russland-Ukraine-Krieg und Unsicherheit hinsichtlich der Rohstofflieferungen aus Russland? Im "alpha-thema Gespräch: Die neue Energieversorgung – Wie kann sie funktionieren?" um 21.45 Uhr spricht Mirjam Kottmann darüber mit Prof. Dr. Miranda Schreurs, Lehrstuhlinhaberin für Umwelt- und Klimapolitik an der Hochschule für Politik München, und Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner, einem der Leiter der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher (FENES) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.

Seit den 60er-Jahren gibt es Versuche, vom sowjetischen Rohstoff-Reichtum zu profitieren. Das daraus resultierende Erdgas-Röhren-Geschäft von 1970 gilt als der größte West-Ost-Handelsvertrag der Nachkriegsgeschichte. Allen Widrigkeiten des Kalten Krieges, den internationalen Spannungen und amerikanischen Embargos trotzend, wurden die Pipelines fertiggestellt und sind bis heute ein fester Bestandteil der westeuropäischen Energieversorgung. Waren sie am Ende sogar beteiligt am Fall der Mauer? Der Film "Wie das russische Erdgas in den Westen kam – Jahrhundertbauwerk Trasse" um 22.15 Uhr analysiert die Erdgas-Pipeline-Projekte erstmals auch politisch und weltgeschichtlich und wagt eine These.

Die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ist einer der entscheidenden Faktoren, um die Klimaziele nachhaltig zu erreichen. Im BR-Format "PlanetB – Strom selbst erzeugen: Unabhängig von Stromkonzernen und Kohle?" um 23.00 Uhr klärt Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge, welches ungenutzte Potenzial selbst erzeugter Strom hat und ob man sich damit autark und klimafreundlich selbst versorgen kann.