Symphonieorchester des BR Andris Nelsons und Baiba Skride beim Symphonieorchester des BR

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks darf endlich wieder vor Publikum auftreten und präsentiert gleich zwei große Namen: die lettische Geigenvirtuosin Baiba Skride und Andris Nelsons am Pult. Gemeinsam präsentieren sie in fünf Konzerten von Donnerstag bis Samstag, 3. bis 5. Juni, in der Philharmonie im Münchner Gasteig ein Schostakowitsch-Programm. BR-KLASSIK überträgt das Konzert am Freitag, 4. Juni, um 20.30 Uhr live im Radio. Sollte die 7-Tage-Inzidenz in München weiterhin unter 50 bleiben, sind die Konzertbesuche auch ohne negativen Corona-Test möglich.