"Women in Music Days" Am 8. März geben im BR-Programm Frauen den Ton an

Am Sonntag, 8. März 2020, werden die Programme des Bayerischen Rundfunks mehrheitlich von Frauen gestaltet und präsentiert. Der BR-Hörfunk ist dabei Teil der Aktion "Women in Music Days" der europäischen Rundfunkunion EBU zum Internationalen Weltfrauentag 2020. Auch das BR Fernsehen setzt ein Zeichen und zeigt vorwiegend Sendungen, die von Frauen moderiert oder inhaltlich geprägt werden, ARD-alpha beteiligt sich ebenfalls.

Mit den "Women in Music Days" feiert die EBU weibliche Künstlerinnen in der Musik-Branche. Europaweit beteiligen sich rund 400 Radiostationen aus 37 Ländern und heben damit die kreative Leistung weiblicher Musikerinnen, Sängerinnen und Komponistinnen hervor. In der ARD engagieren sich über 30 Hörfunkwellen.

BR Hörfunk

BR-Heimat-Moderatorin Birgit Tomys

Im Radio werden auf Bayern 2, bei BR-KLASSIK wie auch im DAB-Radio BR Heimat die moderierten Sendungen überwiegend von Frauen präsentiert. Im Rahmen der Aktion "EBU Women In Music Days" spielen Bayern 2 und PULS außerdem ausschließlich Musik, die von Frauen gesungen wird. Bei BAYERN 3 lautet das Motto: #FrauenFeiern – ebenfalls mit Musik von Sängerinnen, Girlbands und weiblichen Stars der Branche. Bei BR-KLASSIK stehen außerdem Komponistinnen, Dirigentinnen und Musikerinnen thematisch im Fokus.

Das Inforadio B5 aktuell diskutiert ab 11 Uhr, wie es um die Gleichberechtigung bestellt ist und BAYERN 1 berichtet über Lenelotte von Bothmer, die 1970 im Deutschen Bundestag als erste weibliche Abgeordnete eine Rede in Hosen hielt und damit einen Skandal auslöste.

Bei der digitalen Schlagerwelle Bayern plus können sich Hörerinnen ab sofort Musik für Frauen wünschen, die ihnen besonders wichtig sind: im Internet über bayern-plus.de oder telefonisch unter 089 5900 911 (kostenfrei) bis Donnerstagmittag, 5. März. Die Wunschlieder gibt es in der Sendung "Wunschsonntag" am 8. März von 12 bis 15 Uhr.

BR Fernsehen

Rundschau-Moderatorin Ursula Heller

Von Rundschau über Frankenschau bis Schwaben & Altbayern: Die aktuellen Nachrichten und Magazine im BR Fernsehen werden am 8. März überwiegend von Frauen moderiert. Thematisch stehen in zahlreichen Sendungen starke Frauen im Mittelpunkt: Die Europa-Reportage zum Beispiel begleitet eine Airbus-Pilotin, bei "Schwaben & Altbayern" werden Geschichten über Försterinnen und Mechanikerinnen erzählt, bei Bergauf-Bergab geht es um die Bergsteigerin Jaqueline Fritz und für "Unter unserem Himmel" porträtiert Kathrin Meyer vier junge Bierbrauerinnen in Bayern.

ARD-alpha beteiligt sich mit der Sendung "RESPEKT" zum Thema "Sexismus im Alltag" sowie mehreren Jazz-Konzerten hochkarätiger Künstlerinnen am Weltfrauentag.

Viele Sendungen gibt es zum Nachschauen in der BR Mediathek oder zum Nachhören unter BR Podcast.

Im Hörfunk

BAYERN 1

"Unglaubliche Geschichte", 8.15 Uhr und 16.15 Uhr

Lenelotte von Bothmer hat im Jahr 1970 im Deutschen Bundestag als erste weibliche Abgeordnete eine Rede in Hosen gehalten – und damit konservative Parlamentarier schockiert.

Bayern 2

Bayern 2 am Sonntagvormittag, 9.05 Uhr

Die Themen u.a.: "Wie wir wurden, was wir sind" – Ein Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein zu erfolgreichen Frauen / "You are beautiful" – Die Rapperin Lizzo ist der Popstar der Stunde / Das "Mathilde" – Feminismus im kleinsten Theater Münchens / Umfrage: Frauen, warum wollt ihr euch nicht Feministinnen nennen?

Eins zu Eins. Der Talk, 16.05 Uhr

Kaline Thyroff im Gespräch mit der Musikerin und Regisseurin Bernadette la Hengst

radioDoku, 17.05 Uhr

Radio Europa #6 – Finnland: „Töchter des Nordens“, von Päivi Leino

Musik für Bayern, 19.30 Uhr

Frauen in der Musik – Teilhabe: Ja. Mitbestimmung? Ein Blick in die bayerische Laienmusikszene. Mit Susanne Kruse

radioFeature, 21.05 Uhr

Dick im Geschäft: Wie Tanja Marfo die Ikone der Plus-Size-Szene wurde.

Von Caro Matzko

Zündfunk Generator, 22.05 Uhr

Gender Data Gap: Warum es Frauen gefährdet, wenn sie unsichtbar sind.

Von Nicole Ficociello

Nachtmix, 23.05

Semper femina – Internationale Musik von Frauen

Mit Smoke Fairies, Anohni und Laura Marling

Von Barbara Streidl

BAYERN 3

#FrauenFeiern: den ganzen Tag mit Musik von und mit Sängerinnen, Girlbands und weiblichen Stars der Branche!

BAYERN 3 Podcast-Show, 9 bis 12 Uhr

Die besten Podcasts von, mit und über Frauen

Den ganzen Tag über

Geschichten von starken, mutigen Frauen, zum Beispiel einer Ex-Kickboxprofi, einer Polizistin und Mutter, einer Kita-Leiterin, einer Steinmetzin, einer Feuerwehrfrau, einer Herzchirurgin und jeder Menge weiterer Powerfrauen …

Freundschaft plus, 20 bis 24 Uhr

Wo stehen wir als Frauen? Was für Probleme hat die Emanzipation mit sich gebracht? Was denken Frauen über die Frauenquote?

Und: Machen wir uns nicht schon dadurch klein, dass wir uns immer verteidigen müssen?

B5 aktuell

Sonntags um elf, 11 Uhr

Anrufsendung: "Weniger Führungsposten, schlechtere Bezahlung, mehr Hausarbeit für Frauen: Wie steht‘s wirklich um die Gleichberechtigung?" Zu Gast bei Sabine Straßer ist Christine Schröpf, Leitende Redakteurin bei der Mittelbayerischen Zeitung.

Hörerinnen und Hörer können mitdiskutieren, live und eine Stunde lang. Die kostenlose Nummer ins Studio lautet: 0800/ 80 80 789

Medienmagazin, 14.05 Uhr

Spezial: Frauen in den Medien

Bayern plus

Wunschsonntag, 12 bis 15 Uhr

"Starke Musik für starke Frauen", die sich die Hörerinnen im Vorfeld wünschen konnten.

BR Heimat

Ganztags überwiegend Frauen am Mikrofon.

So schön klingt Blasmusik, ab 11.05 Uhr

Moderation Birgit Tomys

BR KLASSIK

#musikfrauen – Der „Musik-Frauen-Tag auf BR-KLASSIK“ mit Frauen am Mikrofon und vielen Beiträgen über Komponistinnen, Dirigentinnen und Musikerinnen.

Begleitet mit Bildern und Videos, Statistiken und Quiz-Elementen im Internet und den sozialen Medien.

PULS

Weltfrauentag bei PULS

24 Stunden ausschließlich Songs, die von Frauen gesungen werden.

Alle Sendungen an diesem Tag feiern die spannendsten Künstlerinnen der letzten Jahre – darunter auch zahlreiche Acts des PULS Open Airs 2020, wie Juju, Sampa the Great und Girl in Red.

Und: Auch dieses Jahr wird der Frauenanteil beim PULS Open Air bei 50 Prozent liegen. Alle Infos zum PULS Open Air 2020 (04.06. bis 06.06.2020 auf Schloss Kaltenberg) gibt es auf www.pulsopenair.de.

Im Fernsehen

ARD-alpha

RESPEKT, 19.30 Uhr

Sexismus im Alltag – wo fängt es an?

Moderation: Sabine Pusch

alpha-jazz, 22.15 Uhr

Zap Mama auf der 39. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2008.

alpha-jazz, 0.00 Uhr

Erika Stucky's "Mrs. Bubble & Bones" bei jazz lines München 2002.

alpha-jazz, 1.30 Uhr

Sarah Morrow & The American All Stars in Paris feat.Pee Wee Ellis & Rhoda Scott auf der 38. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2007.

alpha-jazz, 3.15 Uhr

Ana Popovic Band auf der 43. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2012.

alpha-jazz, 4.20 Uhr

Nina Hagen & Die Leipzig Big Band auf der 35. Internationalen Jazzwoche Burghausen 2004.

BR Fernsehen

Rundschau, 16.00 Uhr

Moderation Ursula Heller

16:45 Europa-Reportage, 16.45 Uhr

Wind unter den Flügeln – Die Airbus Pilotin

Mehrheitlich sitzen Männer im Cockpit der Flugzeuge. Das Filmteam begleitet Karin Englhardt, First-Officer auf einem Airbus 380, bei ihrem Flug nach Tokyo.

Von Birgit Muth

Schwaben & Altbayern, 17.45 Uhr

Moderatorin: Eva Meyer

Die Themen:



Försterin Christina Bösl: Die Oberviechtacherin ist eine der jüngsten Försterinnen im Staatswald. Von Angelika Vogel

125 Jahre Verein für Frauenrechte: Ein Münchner Verein bietet seit 125 Jahren Hilfe für Frauen in Notsituationen. Von Birgit Meißner

KFZ Werkstatt in Frauenhand: In der Kfz-Werkstatt im Allgäuer Röthenbach ist rund die Hälfte der Belegschaft weiblich. Von Sabine Frühbuss

Frankenschau, 17.45 Uhr

Moderation Dagmar Fuchs

Studiogast Marlies Bernreuther, Geschäftsführerin Pyraser Brauerei, Thalmässing

Die Themen:

Mit Vollgas durchs Leben: Brauereichefin Marlies Bernreuther. Von Franziska Drexler



Für ein Recht auf Bildung: die Mathematikerin Emmy Noether. Von Nannette Stegner

Wiederaufbau: Würzburgs Trümmerfrauen. Von Josef Lindner

Starke Frauen aus Franken: Renate Schmidt und Barbara Stamm. Von Christina Haas

Mama, Papa, 12 Kinder: Großfamilie aus dem Frankenwald. Von Hans Peter Kernstock

Staatsphilharmonie Nürnberg: Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz. Von Tanja Rohr

Rundschau, 18.30 Uhr

Moderation Ursula Heller

Bergauf-Bergab, 18.45 Uhr

Reportage über Jaqueline Fritz, eine Bergsteigerin, der im Alter von 15 Jahren ein Bein amputiert werden musste.

Und über die drei Damen von ZAB (Zusammen Aktiv Bleiben), die im Alter von über 80 Jahren immer noch mit Schneeschuhen im Berg unterwegs sind.

Unter unserem Himmel, 19.15 Uhr

Kathrin Meyer, die selbst aus einer Brauerei im Allgäu stammt, hat für ihren Debütfilm vier junge Bierbrauerinnen in Bayern besucht, die aus unterschiedlichen Motiven die Brauereien ihrer Väter weiterführen möchten. Ihre Reise führt sie zu Victoria Schubert aus der Weißbierbrauerei Karg, zu Isabella Straub aus der Drei Kronen Brauerei, zu Barbara Friedmann aus der Brauerei Friedmann und zu Birgit Detter aus der Weißbierbrauerei Graming.

Rundschau Sonntags-Magazin, 23.00 Uhr

Moderation: Anouschka Horn