BR Sport / "Heute im Stadion" Kultreporter Karlheinz Kas sagt Servus

Abpfiff für eine große Sportreporter-Karriere: Nach über 500 Bundesligapartien und 25 Champions-League-Spielen am BR-Hörfunkmikrofon verabschiedet sich Karlheinz Kas in den Ruhestand. Seinen letzten Auftritt in der Bayern 1-Kultsendung "Heute im Stadion" hat er am Samstag, 22. Mai 2021. Zum Bundesligafinale kommentiert er – ganz standesgemäß – noch einmal das bayerische Derby zwischen dem zum 9. Mal in Folge als Deutscher Meister dekorierten FC Bayern München und dem FC Augsburg.