Vielfältige Jubiläumskonzerte ab 3. April 70 Jahre Münchner Rundfunkorchester

Werner Schmidt-Boelcke, Gründungs-Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, drückte sich in einer Sendung über den neuen BR-Klangkörper in Bezug auf die gehobene Unterhaltungsmusik so aus: "Jetzt mussten wir die im Ausland ruhige Entwicklung von Jahren mit einem Schwung nachholen." Und hinsichtlich der Auswahl der Orchestermusiker: "Diese enorme Entwicklung der Unterhaltungsmusik der letzten Jahre bedingte eine sehr subtile Auswahl der mit dieser Musik betrauten Orchester-Musiker. Die Ansprüche an den Einzelnen werden auch heute noch immer größer und sind keinesfalls unter die Leistungen eines mit 'seröser' Musik befassten Musikers zu stellen."