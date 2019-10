53. Internationale Hofer Filmtage Der BR bei den Internationalen Hofer Filmtagen

Von 22. bis 27. Oktober 2019 finden die 53. Internationalen Hofer Filmtage statt. Der BR ist mit umfangreichem Engagement dabei: Das Kultur- und Informationsradio Bayern 2 ist Medienpartner des Festivals. Die Hörfunkwellen sowie Rundschau, Abendschau und kinokino, das Filmmagazin des Bayerischen Rundfunks, berichten in 3sat, im BR Fernsehen, in der BR Mediathek auf kinokino.de und für die BR24 App. Am 24. Oktober wird zudem der von Bavaria Film, Bayerischem Rundfunk und DZ Bank gestiftete "Förderpreis Neues Deutsches Kino" verliehen.

Im Programm der Hofer Filmtage sind dieses Jahr fünf Produktionen des Bayerischen Rundfunks zu sehen: der Polizeiruf 110: "Die Lüge, die wir Zukunft nennen" von Regisseur Dominik Graf und die vier Kurzfilme "Beats", "Fließende Grenze", "Hayat" sowie "Schlaf gut, du auch".

BR-Koproduktionen im Programm der Hofer Filmtage

Polizeiruf 110: "Die Lüge, die wir Zukunft nennen"

Das Team von Polizeioberkommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) soll ein Unternehmen überwachen, das im Verdacht steht, illegalen Insiderhandel an der Börse zu betreiben. Doch die Versuchung, aus dem Abgehörten selbst Profit zu schlagen, ist zu groß für Eyckhoffs Kollegen Wolfgang Maurer (Andreas Bittl), Oumar Rast (Dimitri Abold), Roman Blöchl (Robert Sigl) und Meryem Chouaki (Berivan Kaya). Zuerst scheint der Gewinn enorm, doch bevor die Polizisten ihre Aktien gewinnbringend abstoßen können, wird der Handel ausgesetzt. Es besteht die Gefahr, dass sie ihr gesamtes Geld verloren haben, zudem schöpft die Börsenaufsichtsbehörde Verdacht. Im Rahmen einer internen Ermittlung soll ausgerechnet Eyckhoff gegen die Kollegen ermitteln. Was mit einem moralischen Dilemma für die Oberkommissarin beginnt, spitzt sich bald zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod zu, das die Gruppe zu zerreißen droht und in dem die Polizisten weit mehr verlieren könnten, als nur ihr Geld oder ihre Freundschaft.

Filminfos Regie: Dominik Graf

Drehbuch: Günter Schütter

Darsteller: Verena Altenberger, Andreas Bittl, Wolf Danny Homann, Dimitri Abold, Robert Sigl, Berivan Kaya, Ursula Gottwald, Niklas Kearney, Sascha Maaz, Christian Baumann, Silke Heise, Gisela Hahn, Claudia Messner, Michael Zittel, Emma Jane u.a.

Redaktion BR: Cornelia Ackers

Produktion: maze pictures (Produzent: Philipp Kreuzer) im Auftrag des BR

Vorführungen in Hof: Freitag, 18.15 Uhr Scala / Samstag, 11.00 Uhr Central / Sonntag, 20.30 Uhr Scala

"Beats"

Kurzfilm

Bei einem Terroranschlag auf den Elektroclub "Beats" verschanzt sich Max (Julian Lehr) dort im Keller. Seine Schwester Alexa (Giulia Goldammer) versucht währenddessen in einer Stadt im Ausnahmezustand zu Max durchzukommen.

Filminfos Drehbuch und Regie: Simon Pfister

Darsteller: Julian Lehr, Giulia Goldammer, Daron Yates, Jasper Engelhardt u.a.

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Auer & Pfister (Produzenten Angelina Auer, Simon Pfister) in Koproduktion mit BR

Vorführungen in Hof: Donnerstag, 16.00 Uhr City / Samstag, 22.45 Uhr Central / Sonntag, 18.15 Uhr Central

"Fließende Grenze"

Kurzfilm

1980, deutsch-deutsches Grenzgebiet: Mitten durch den Schaalsee verläuft die bürokratisch genau festgelegte "fließende Grenze" zwischen BRD und DDR. Eines Nachts verschiebt ein Sturm eine Boje der Grenzlinie. Während die Grenz- und Messtruppen von Ost und West akribisch versuchen, die Ordnung wiederherzustellen, überwinden zwei Landvermesser ihre innere Grenze.

Filminfos Drehbuch und Regie: Joana Vogdt

Darsteller: Uwe Preuss, Leon Ullrich, Hannes Hellmann, Patrick von Blume u.a.

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Kinescope Film (Produzent: Matthias Greving) in Koproduktion mit Miko Film (Produzentin: Joana Vogdt) und BR, gefördert von Nordmedia, Kuratorium junger deutscher Film, BKM, Filmwerkstatt Kiel

Vorführungen in Hof: Mittwoch, 20.15 Uhr Classic / Freitag, 11.00 Uhr City / Sonntag, 15.45 Uhr Cinema

"Hayat"

Kurzfilm

Hayat bedeutet "Leben". Mit Anfang 20 hängt Hayat (Sühelya Ünlü) immer noch auf Neuperlacher Spielplätzen ab. Sie scheint etwas verloren, ist noch nirgends wirklich angekommen. Doch allmählich beginnt sie sich aus dem Stillstand und dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit herauszuboxen. Ein erster Boxwettkampf findet nicht wie sonst unkontrolliert auf der Straße, sondern auf einem richtigen Turnier statt. Gelingt ihr auch noch die Aufnahmeprüfung zur weiterführenden Schule? Hayats Mutter (Chinar Mahmadan) würde sich am meisten über eine Heirat mit dem Wunschkandidaten freuen. Aber ist das auch für Hayat das Richtige? Eine dokumentarische Momentaufnahme aus einem jungen Leben.

Filminfos Drehbuch und Regie: Suli Kurban

Darsteller: Sühelya Ünlü, Chinar Mahmadan, Eren Karadag, Slim Carthage u.a.

Redaktion BR: Natalie Lambsdorff

Produktion: Pelle Film Filmproduktion (Produzenten: Bettina Timm, Alexander Riedel) in Koproduktion mit BR, gefördert von FFF Bayern

Vorführungen in Hof: Donnerstag, 23.00 Uhr Central / Samstag, 20.45 Uhr Classic / Sonntag, 18.30 Uhr Classic

"Schlaf gut, du auch"

Kurzfilm

Aus "Mangel an Eigenschaften" wird Flo (Moritz Leu) von seiner Freundin verlassen. Wohin jetzt? Als letzter Zufluchtsort bleibt nur noch Mama. Aber auch hier ist er nicht wirklich willkommen, denn Mama hat Männerbesuch. Auf einem Klappsessel neben Staubsauger und Bügelbrett verbringt Flo eine unruhige Nacht in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Als er am nächsten Morgen verloren im Fahrstuhl steht und nicht mehr weiß, wohin, trifft er auf die herzkranke Leonie (Svenja Jung). Kurzerhand nimmt sie ihn mit auf eine Reise: Das eine Herz gebrochen, das andere kaputt.

Filminfos Regie: Christian Knie

Drehbuch: Romina Ecker

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Darsteller: Moritz Leu, Svenja Jung, Lilith Häßle, Sebastian Griegel, Reinhold G. Moritz u.a.

Produktion: Nordpolaris (Produzent: Florian Kamhuber) in Koproduktion mit BR, in Zusammenarbeit mit HFF München, gefördert von FFF Bayern

Vorführungen in Hof: Mittwoch, 17.30 Uhr City / Donnerstag, 10.30 Uhr Central / Samstag, 22.30 Uhr Cinema

Umfangreiche Berichterstattung

Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Hofer Filmtage im BR Fernsehen in den aktuellen Sendungen Rundschau, Abendschau und Frankenschau aktuell sowie im Hörfunk auf Bayern 2 und B5 aktuell.

Eine Auswahl der weiteren Sendungen in der Übersicht

Fernsehen kinokino

- Dienstag, 22. Oktober, 21.45 Uhr in 3sat

- Mittwoch, 23. Oktober, 0.40 Uhr, im BR Fernsehen und in der BR Mediathek



kinokino extra: 53. Internationale Hofer Filmtage

- Sonntag, 27. Oktober, 18.00 Uhr in 3sat

- Dienstag, 29. Oktober, 23.15 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek