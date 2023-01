Bayerischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk Ein Thema in aller Tiefe: "11KM: der tagesschau-Podcast"

"So klingen fundierte Recherche und herausragendes Storytelling. In 11KM gehen unsere besten Reporterinnen und Korrespondenten einer packenden Geschichte auf den Grund. Täglich heben sie einen neuen Schatz. Dieser Podcast macht Lust auf konzentrierten journalistischen Tiefgang – ein starkes neues Angebot in der ARD Audiothek."