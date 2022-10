BR Fernsehen 10 Jahre Brettl-Spitzen – Familientreffen der Extraklasse

Die Couplet-AG beleuchtet satirisch zukunftsweisende Berufschancen, während die drei Volkssänger-Urgesteine Schleudergang das Saalpublikum an ihrer deftigen Interpretation der Erbsünde teilhaben lassen.

Auch dank der Brettl-Spitzen ist die Begeisterung für populäre Couplets an Isar und Donau ungebrochen. Deshalb gibt der gebürtige Tiroler Adi Hirschal mit einem berühmten Wiener Lied seinen Einstand im Festsaal und entführt mit seiner Duett-Partnerin Johanna Bittenbinder zudem noch in das Wien der frühen Jahre.