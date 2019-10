Im BR-Funkhaus am 21. Oktober 2019 10 Jahre BR-KLASSIK Label - "Quartett der Kritiker" - musikalische Talkshow

Zur Würdigung des 10-jährigen Jubiläums diskutieren vier Kritiker-Juroren des Deutschen Schallplattenpreises über besondere Aufnahmen des BR-KLASSIK Labels. Im Rahmen einer musikalischen Talkshow treten die Musikkritikerin Eleonore Büning und ihre drei Kollegen Max Nyffeler, Wolfgang Schreiber und Markus Thiel gegeneinander an, Musikbeispiele inklusive. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet am Montag, 21. Oktober 2019, um 19.30 Uhr im Münchner Funkhaus statt.

Im Herbst 2009 gegründet hat das hauseigene BR-KLASSIK Label eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen, ob mit Schätzen aus dem BR-Archiv, Studioproduktionen oder herausragenden Konzerten der BR-Klangkörper mit ihren Gastsolisten.

Zur Würdigung dieses Jubiläums diskutieren vier Kritiker-Juroren des Deutschen Schallplattenpreises über besondere Aufnahmen des Labels.

Die Kritiker

Dr. Eleonore Büning (FAZ), Max Nyffeler (Schweizer Musikzeitung), Wolfgang Schreiber (SZ) und Markus Thiel (Münchner Merkur) werfen in einer exklusiven Sonderausgabe des "Quartetts der Kritiker" einen persönlichen Blick auf eine Auswahl der CD-Produktionen von BR-KLASSIK – ob Oper, Symphonie, große Messen oder zeitgenössische Werke.

Der Abend verspricht spannende Einblicke in die Tätigkeit des Musikkritikers und lässt das Publikum an der inspirierenden Diskussion um Meisterwerke und ihre Interpretation teilhaben.

Mehr als 150 CDs und DVDs bisher veröffentlicht

Der Chor und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sowie das Münchner Rundfunkorchester genießen sowohl in der Region als auch international einen exzellenten Ruf. Die drei Klangkörper sind in den renommierten Konzertsälen genauso wie in Hörfunk- und Fernsehübertragungen regelmäßig zu hören. Herausragende Konzerte, besonders gelungene Interpretationen und selten zu hörende Werke werden seit 2009 von dem BR-KLASSIK Label dokumentiert. Mehr als 150 CDs und DVDs wurden bisher veröffentlicht, darunter zehn Welt-Ersteinspielungen. Damit leistet das BR-KLASSIK Label einen wichtigen Beitrag, die Aufnahmen der drei Klangkörper einem weltweiten Publikum nahe zu bringen.

Zeit und Ort

Die Veranstaltung findet am 21. Oktober 2019 um 19.30 im Veranstaltungssaal im Foyer des Funkhauses in München, Arnulfstraße 42, statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Anmeldung

Interessierte können sich kostenlos per E-Mail an kontakt@br-klassik.de bis zu zwei Tickets pro Person reservieren. Die Besucherzahl ist begrenzt.