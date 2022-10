Tati: träumt von einer Großfamilie und all ihre männlichen Saufbuddies lieben sie. Nur verlieben tut sich keiner.

Xenia Tilling studierte zwischen 2003-2007 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, seit 2007 spielt sie am Volkstheater München und wurde 2013 mit dem Bayerischer Kunstförderpreis ausgezeichnet. Ihre erste große Hauptrolle spielt sie in SERVUS BABY.