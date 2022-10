Servus Baby Josephine Ehlert als Lou

Josephine Ehlert weiß schon früh, dass sie Schauspielerin ist: Sie spielt bereits als Kind in verschiedenen Theatergruppen und seit sie 15 Jahre alt ist mehrere Jahre lang bei P14, der Jugendtheatergruppe der Berliner Volksbühne. Es folgt ein Schauspielstudium am Konservatorium der Stadt Wien, während dessen sie auf vielen Theaterbühnen der Österreichischen Hauptstadt steht. 2010 geht Josephine nach München, wo sie drei Jahre lang festes Ensemblemitglied des Theaters der Jugend wird. Danach zieht es sie zum Film. Sie spielt seither in verschiedenen TV-Filmen und Reihen mit, ist als Hauptrolle im Kinofilm SCHATTENWALD zu sehen und bekommt zuletzt mehrere Preise für den international gefeierten Kurzfilm SAVE. Seit 2015 ist sie die LOU in SERVUS BABY und damit eine der Protagonistinnen in dem deutschen Mini-Serien-Highlight 2018.