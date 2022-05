Zweite Staffel "Mysterium" Interview Marc Hosemann

Über seine Motivation, bei Mysterium II mitzuspielen…

HOSEMANN In diesem Projekt ist der Look ganz besonders. Da hat Fritzi, vormals Friedrich, ganz besonders gute Arbeit geleistet. Das Ganze hat auch eine eigene Architektur. Die Räume, die Niklas geschaffen hat mit dem ganzen Team haben mich tief beeindruckt. Ganz ehrlich: Ich wusste nicht genau, wohin das führt – und das hat die Sache so spannend gemacht.

Über seine Rolle…

HOSEMANN Ich bin Erich Schmidt, eine Art Sachbearbeiter von Träumen der Parallelwelt, die die normale Welt beeinflusst hat. Das hat etwas von den Grauen Männern bei Michael Endes "Momo". Erich arbeitet als Überbleibsel eines untergegangenen Systems, in der zentralen Wahrheitsbehörde.

Über die Umsetzung…

HOSEMANN Der Genre Mix gefällt mir. Den habe ich so noch nie gesehen. Da war erstmal ein Ausprobieren, wie man das macht, wie man aus der normalen in die Parallelwelt kommt. Letztlich bin ich da Regisseur Weise einfach gefolgt.

Über den Dreh in einem einstigen Spaßbad der DDR in Ost-Berlin…

HOSEMANN Das ist ein unglaubliches Gebäude, das sehr endzeitmäßig aussieht. Super, dass wir darin drehen konnten. Das Bad hat ein schwedischer Architekt für die DDR gebaut. Untendrin in diesem irren Gebäude befindet sich ein Maschinenraum, der sehr futuristisch aussieht.

Über das Drehen unter Coronabedingungen…

HOSEMANN Ich drehe seit zwei Jahren mit Corona. Gut, dass wir uns mit PCR testen lassen können. Am Anfang war das Drehen hysterischer. Hier haben wir das Ding ohne Zwischenfälle abgeliefert, auch wenn am Anfang ein Fahrer Corona- infiziert war, der mich zum Set gefahren hatte. Ich bin aber auch geboostert und zusätzlich gegen Grippe geimpft. An mir scheitert kein Dreh.

Über die Erfolgsaussichten von MYSTERIUM…

HOSEMANN Ich habe da überhaupt keine Manschetten. Ich fand die erste Staffel schon super. Schlechter ist die zweite Staffel bestimmt nicht. Ich sehe auch keinen Unterschied zu internationalen Produktionen wie "Succession".