Mysterium Kurzbiografien der Darstellenden

CHARLOTTE SCHWAB Charlotte Schwab (*1952) ist nach Engagements am Thalia Theater Hamburg, dem Schauspielhaus Zürich uvm. seit 2016 fest am Residenztheater München engagiert. Fernsehrollen übernahm sie in Alarm für Cobra 11 und der ZDF-Reihe Das Duo.

SAFINAZ SATTAR

Safinaz Sattar (*2000) wirkte bereits im Hamburg-Tatort Tschill out (2019) mit. Darauf folgte die Rolle der Dalia in der preisgekrönten Netflix-Serie Unorthodox (Emmy- Award für Maria Schrader). In Christian Alvarts deutsch-dänischer Serie Sløborn (ZDF) wirkte sie in beiden Staffeln in der Rolle der Hatice mit.