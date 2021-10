Interview Regisseur Niklas Weise

Mich hat diese Kombination aus Mystery-Genre und dem sehr realistischen Spiel der Figuren interessiert. Das sind eben keine dieser typisch überdrehten Kinderserienfiguren, weil auch das Buch nicht infantil und schrill ist. "Mysterium" ist eine Serie, die sich selbst und ihr Publikum ernst nimmt. Genau das geht vielen Formaten ab. Ich fühlte mich an Serien mit Tiefgang aus meiner eigenen Jugend erinnert, also tschechische Serien oder auch Timm Thaler.

Das ist hier das gestalterische Prinzip, in dem Regie auf anderen Ebenen stattfindet. Mir kam es auf die Wahrhaftigkeit der Figuren an, dass die Figur lebendig ist und nicht, dass der Satz exakt so wie im Drehbuch gesagt werden muss. Dafür gebe ich den Schauspielern Freiheiten. Nach einem ähnlichen Verfahren arbeiten auch Ken Loach, Mike Leigh oder die Dardenne-Brüder. Da kommt es auf die Qualität des Ausdrucks an. Dafür haben wir auch eine Woche lang geprobt. Es ging darum, die Figuren zu entwickeln und im klassischen method-acting-Modus Erfahrungen aus der eigenen Biografie zu holen, um damit in der Figur anzudocken, sich also auch vor der Kamera instinktiv stimmig zu verhalten.