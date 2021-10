Mysterium Inhalt

Eine alte, unheimliche Villa, irgendwo am Stadtrand: Hier wohnt Charlotte (Charlotte Schwab), eine geheimnisvolle ältere Dame. Ihr elfjähriger Großneffe Luca (Timon Joris Holzmann) besucht sie und merkt sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Er ist ein besonders sensibles Kind und hat ein besonderes Gespür für Ungewöhnliches. Schritt für Schritt findet er etwas über eine rätselhafte, unbekannte "Anderwelt" heraus, in der vier Jugendliche gefangen sind.

Gleichzeitig suchen die vier, Leonie (Lea Drinda), Elif (Safinaz Sattar), Yussuf (Shadi Eck) und David (Johan Korte) nach Auswegen aus einer leeren Welt, in der es weder Tag noch Nacht gibt und erst recht keine Smartphones. Alle Hoffnungen ruhen dabei auf Luca mit seinen besonderen Fähigkeiten. Vielleicht kann er ja mit ihnen in Kontakt treten und möglicherweise ist er der Schlüssel aus der "Anderwelt" zurück in die reale Welt.

Das Fantasy-Abenteuer könnte eine Parabel dafür sein, wie man sich in einer digitalen Welt verlieren kann. Folge für Folge werden neue Elemente eines großen Geheimnisses gelüftet, das die vier Jugendlichen und Luca umgibt.