BR Studio Franken Die Smartregie

Über die Konsole können vier Robotik-Kameras im Studio ferngesteuert werden. Sie sind in alle Richtungen schwenkbar und auch der Bildausschnitt kann durch fernsteuerbare Zoom-Objektive aus der Regie heraus festgelegt werden.

Mehrere Aufgaben in einer Hand

Flexible Anpasung an die jeweilige Produktion

Daneben können in der Smartregie – je nachdem, wie aufwendig eine Produktion ist – weitere Aufgaben zusammengelegt werden. So ist es beispielsweise möglich, die Bildmischung, Schriftgrafik und Kameraaussteuerung während einer smarten Sendung in eine Hand zu legen. Auch die Lichtsteuerung und das Bebildern der Projektionsflächen können je nach Komplexität entweder von einem oder zwei Operatoren bedient werden.