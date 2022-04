Aus Oberfranken Petra Strey-Schiffmann

Das Wettbewerbsgemüse in diesem Jahr: Kartoffeln. Der Experte von "Bayerns Gartenküche", Sebastian Ehrl, hat sich für die Sorte "Purple Rain" entschieden. Sie ist zweifarbig und vorwiegend festkochend. Alle fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wettbewerb erhalten zehn Saatkartoffeln und dieselbe Aufgabe: Am Ende des Sommers sollen möglichst viele gesunde Knollen geerntet werden. Die zweite Aufgabe, ein bauliches Projekt, kann sich jeder selbst aussuchen. Petra hat sich für ein erhöhtes Schnittblumenbeet entschieden, das das optische Zentrum ihres Blühbeets im Schrebergarten werden soll. Die Punkte für den kulinarischen Teil des Wettbewerbs vergeben die fünf Hobbygärtnerinnen und -gärtner untereinander. Es gilt, ein selbst kreiertes Zwei-Gänge-Menü mit Zutaten aus dem eigenen Garten zu servieren. Dazu besuchen sich die fünf reihum in ihren Gärten, schauen sich um und tauschen sich aus. Bei Petra in Oberfranken findet das erste Treffen statt, hier lernen sich alle kennen und versammeln sich schließlich am Dinnertisch unter freiem Himmel zum Essen.