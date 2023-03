Aus Unterfranken Florian Probeck

Florian Probeck aus Euerdorf in Unterfranken macht die Natur zum Gärtner und das in gleich drei Gärten. Der Lehrer und Vater von zwei Kindern hat die Gärten gepachtet, und versucht dort mit einem durch Kompost und Mist aufbereiteten Boden und intensivem Mulchen weitere gärtnerische Eingriffe so gut wie überflüssig zu machen, Gießen inbegriffen. Dabei probiert er immer wieder Neues aus; in diesem Jahr ein Haken-Schnur-System für seine Tomaten und das Anpflanzen von Upo, einem philippinischen Flaschenkürbis, der auch Teil seines Menüs werden soll. Seine Frau freut sich über das gärtnerische Engagement ihres Mannes. Die Selbstversorgung der Familie mit biologisch angebautem Obst, Gemüse, Salaten und Kräutern ist weitgehend gesichert.

Wie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wettbewerb erhält Florian im Mai vier Wirsing-Setzlinge. Auch sie sieht er in einem seiner Mulchbeete für die gesamte Saison gut versorgt. Doch über Monate regnet es nicht in Unterfranken … Die zweite Aufgabe, ein bauliches Projekt, kann sich jeder selbst aussuchen. Florian hat sich für ein weitläufiges, versetzbares Hühnergehege entschieden. Die Tiere sollen ihm dabei helfen, seine Beete unkrautfrei zu halten und diese gleichzeitig mit Dünger versorgen.

Beim kulinarischen Teil des Wettbewerbs bewerten sich die fünf Hobbygärtnerinnen und -gärtnern untereinander. Gekocht und gespeist wird, nach einer Gartentour geführt von Florians neunjährigen Sohn Samuel – natürlich – im Garten. Bei Florian gibt es zur Vorspeise Ratatouille mit Bruschetta, für die Fleisch essenden Gäste ergänzt durch ein Stück rösch angebratenen Presssack. Im Anschluss geht es vegan weiter, mit Upo aus dem Wok, Ofengemüse und zweierlei Dips.

Erst beim letzten Treffen der fünf Hobbygärtnerinnen und -gärtner werden die Wertungen zusammengezählt. Bis dahin bleibt es spannend und es darf gerätselt werden, an wen Gärtnermeister Sebastian Ehrl die Siegertrophäe 2023 überreichen kann.