Aus Oberbayern Helmut Schmid

Zum Finale von "Bayerns Gartenküche" 2023 lädt Helmut Schmid seine Mitgärtnerinnen und -gärtner ins oberbayerische Niedertaufkirchen ein, Ortsteil Unterscherm. Hier lebt der Aluminiumgießer auf einem ehemaligen Nebenerwerbshof. Rund um das Anwesen gibt es genügend Platz für sein Hobby, dem Gärtnern in großem Stil. Da ist zum einen der über 20 Meter lange Folientunnel. Dort gedeihen Gemüse, Salate und Kräuter in großer Vielfalt. Auf seine über hundert Tomatensorten ist Helmut besonders stolz. Seine zweite Leidenschaft sind Bäume. Direkt am Haus finden sich Spalierobst und eine Esskastanie. Ein paar Meter entfernt hat er sich sogar einen eigenen kleinen Wald mit vielen verschiedenen Bäumen gepflanzt. Helmut liebt die Vielfalt – und er ist neugierig. Sein Motto: "Geht nicht, gibt’s nicht". Genau richtig für einen Gartenwettbewerb!

Genau wie seine vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat Helmut die Aufgabe, vier Wirsingsetzlinge großzuziehen und den Gartenexperten Sebastian Ehrl im Spätsommer mit möglichst gesunden und üppigen Pflanzen zu beeindrucken.

Den zweiten Teil des Wettbewerbs, die selbst gewählte Bau-Aufgabe, widmet Helmut seiner verstorbenen Mutter. Ihr Bauerngartl soll nicht verwildern. Helmut gestaltet es mit Natursteinen zu einem Räucherkrautgarten um. Die Söhne Matthias und Andreas helfen tatkräftig mit, genau wie seine kleine Tochter Rosalie – es gibt viel zu tun, damit alles gut läuft, wenn die anderen Gärtnerinnen und Gärtner zu Besuch kommen.

Helmuts Freund Sepp holt die Gäste ab, zur Feier des Tages mit seinem historischen Traktor. Volle Kraft voraus in Richtung Gartendinner! Gegessen wird unter freiem Himmel und natürlich erst nach einer Tour durch Helmuts Gartenreich, bei dem sie sich gefühlt habe "wie bei Alice im Wunderland", so Balkongärtnerin Anna.

Eine wichtige Rolle in Helmuts Menü spielt die Kartoffel; aus eigener Ernte, versteht sich. Mit einer "Kartoffelrose im Tomatenteich" als erstem Gang, gefolgt von Fleisch- bzw. Gemüsepflanzerl mit Baunkerl und Salat als Hauptgericht, will er seine Gäste überzeugen.



Und dann ist es Zeit, dass Gartenexperte Sebastian Ehrl das Geheimnis lüftet: Wer von den fünf Hobbygärtnerinnen und -gärtnern hat die meisten Punkte gesammelt und gewinnt die Trophäe bei Bayerns Gartenküche 2023?