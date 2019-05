Der Komödienstadel A Mordsgschicht

Die Kriminalkomödie von Veronika Schütt in Zusammenarbeit mit Olaf Köhler wird unter der Regie von Stefan Hornung von 11. September bis 15. Oktober im Studio 4 in Unterföhring produziert. Die Aufzeichnungen mit Publikum finden von Mittwoch, 16. bis Freitag, 18. Oktober 2013, jeweils 19.30 Uhr, statt. Die Ausstrahlung ist am Sonntag, 24. November 2013, 19.45 Uhr, im Bayerischen Fernsehen.